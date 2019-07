Científicos buscan abrir “un portal al mundo paralelo”

A través de un experimento, científicos pretenden abrir “un portal al mundo paralelo”, informaron medio especializados.

La física Leah Broussard, del Laboratorio Nacional Oak Ridge (Tennessee, Estados Unidos), anunció que tras un arduo estudio demostrarán la existencia de un universo espejo compuesto de una materia similar a la de nuestro mundo.

La materia espejo se refleja como una copia perfecta de las partículas de nuestro mundo, pero casi no interacciona con ellas.

Se trata probablemente de un tipo de materia oscura, que constituye cerca de un 85% del universo y no puede ser observada salvo a través de su influencia gravitacional.

En ese sentido, Broussard explicó que la materia oscura “se manifiesta como una copia perfecta de las partículas e interacciones del Modelo Estándar de tal manera que la paridad y la inversión de tiempo son simetrías exactas, e interactúa muy débilmente con nuestro universo conocido, principalmente gravitacionalmente”.

No obstante, la científica cree que la materia oscura puede ser detectada si un haz de partículas subatómicas acelerado con un poderoso imán colisiona con una pared impenetrable. Si la teoría de la materia espejo es correcta, algunas de estas partículas se convertirán en ‘imágenes especulares’ de sí mismas y continuarán su movimiento detrás de la barrera.

“Este es un experimento bastante sencillo que improvisamos con partes que encontramos por ahí, usando el equipo y los recursos que ya teníamos disponibles en Oak Ridge”, agregó Broussard.

Indicó que a pesar de su simplicidad, el experimento -al que los periodistas se refieren como un intento de ‘abrir un portal al mundo paralelo -puede refutar la visión del mundo creado por la física convencional.

“Aunque no cree que en el universo espejo sea posible encontrar vida inteligente, no duda que no es menos complejo que el nuestro”, puntualizó, de esta forma reseñó VTV.