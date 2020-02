Piden una manito para calles de la parroquia San Juan

Los vecinos de la parroquia San Juan, municipio Libertador, denuncian que las principales calles y avenidas están repletas de huecos y el sistema de alcantarillado está completamente dañado.

Egle Guillén, vecina de la zona, explica que desde la esquina de Aguacate a Lazariños “es intransitable para los ciudadanos, puesto que la zona es la más afectada de esta situación, donde no hay alumbrado, todas las aceras se encuentran deterioradas y hay derrames de las aguas servidas”, a esto se le suma la basura que pasa días sin que los camiones del aseo urbano la recoja y el aumento de la indigencia en la zona.

Asegura que los semáforos no sirven, motivado al corte de las conexiones eléctricas. Al no tener iluminación se ha elevado la delincuencia en la zona. Recalca que han realizado gran cantidad de denuncias a los entes correspondientes y hasta ahora no han obtenido respuesta a ninguno de los problemas, por lo que dice que es “la parroquia olvidada” del municipio Libertador.

Exhorta a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas para recuperar la vialidad, el servicio de las aguas servidas y el aseo urbano,y los invita a formar mesas de trabajo para coadyuvar a un mejor vivir en la parroquia. Además, solicitan a las instituciones activar parques y espacios recreacionales y la rehabilitación de las plazas.

Esta zona se caracteriza por ser un área habitacional y comercial, y son más de 100.000 afectados de manera directa; además, es una de las parroquias más antiguas de la región capital.

Los vecinos resaltan el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a recuperar las calles y solicitan ser incorporados en esta acción de la Misión Venezuela Bella y del Gobierno del Distrito Capital