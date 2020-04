Recapturan a dos reos fugados del Cicpc Lara

Fueron recapturados dos privados de libertad fugados de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) de la delegación San Juan, en Barquisimeto (Lara), la madrugada del primero de abril.

Se trata de Robert J Jiménez P (29) y Wiyes E Marcano S (26) ambos con investigaciones abiertas por el delito de robo de vehículo. Es de hacer notar que Marcano en su escapatoria le ocasionó herida punzo-penetrante a uno de los detectives de guardia y además le propinó disparo en pierna izquierda para someterlo.

Según expediente número K-20-0008-00309 de la delegación estadal del Cicpc faltan por apresar a 15 más de los detenidos responsables de varios delitos tales como robo, hurto y homicidio, siendo también responsable de cortar barrotes de seguridad de una pulgada que dan acceso al ducto de ventilación del calabozo desde donde se evadieron.

De 20 a 37 años de edad son los fugados: Daniel A Pérez C (20), Miguel L Peraza R (22), Antonio J Panarito Q (27), Ramon A Peraza S (26), Manuel A Castillo M (25), Ruben A Arraéz P (19), Edixón J Mendoza (36), Angel J Garaban F (37), Alveiro Pérez M (35), José G. Chacón C (29), Carlos E Torrealba B (27), Greimer A Pérez R (25), Yulian E Escalona S (30), Roberto A Túa C (22) y Anyelino J Aldana P (29).