Detienen a dos sujetos que difundieron video de la tragedia del Sambil

View this post on Instagram

Capturados dos hombres por difundir video del homicidio-suicidio ocurrido en el Sambil Luego de conocerse el fallecimiento de una niña de cuatro años en manos de su padre y posteriormente este se quita la vida; a través de un video que se difundió en redes sociales, fueron detenidos dos hombres en Miranda. Mediante experticias telefónicas, funcionarios de la Subdelegación Chaco, detuvieron a Rodolfo Lisk (46) y Francisco Martínez (40), en las instalaciones del centro comercial Sambil y en el municipio Rafael Urdaneta de Ocumare del Tuy, tras comprobarse que estos difundieron el video mediante redes sociales y whatsapp, afectando el bienestar emocional de los familiares de los fallecidos. Siendo los detenidos puestos a la orden de las Fiscalías 66º y 30º del Ministerio Público a Nivel Nacional Con competencia Plena. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos