Asesinó a su ex pareja para evitar que divulgara videos íntimos

El Cicpc detuvo a Katiuska Yaribel Barrios Mujica (21), tras determinarse que ella asesinó de múltiples disparos a su ex pareja Trino Orlando Sánchez Piñero (35). A través de sus redes sociales, el Cicpc informó que la mujer estaba amenazada por Sánchez Piñero “con publicar fotos y videos de ellos si no aceptaba estar con él”. Ante esa situación, Katiuska aceptó encontrarse con su ex pareja, quien la pasó buscando en una moto.

Cuando la mujer bajó de la moto, sacó un arma de fuego y le disparó al hombre hasta causarle la muerte en el sitio; es decir, en la calle La Sosa, sector La Arenera, Macarao. El Eje de Investigaciones de Homicidios Noroeste del Cicpc abrió una investigación para esclarecer el homicidio. Y en ese contexto detuvo a Katiuska y a su actual pareja Jonathan Osmar Guzmán Ruiz (35), así como a Kimberli Del Carmen Rojas Navarro (26).

Estas personas rindieron declaraciones ante el Cicpc que posteriormente se comprobó que eran falsas. “Lo hicieron para desviar el caso”, acotó el Cicpc cuyos detectives determinaron que esas personas planearon el asesinato de Trino. La detención de Barrios, Guzmán y Rojas se produjo en la carretera vieja Los Teques, sector La California, parroquia Macarao.

En medio de la aprehensión, los funcionarios recuperaron un revólver calibre 38 mm; dos motos, una marca Keeway, modelo Arsen II 150, año 2012, placa AA6F94C; otra marca Haojue, modelo Hj Cool, año 2013, placa AJ6U05A; un documento de identificación del fallecido y tres teléfonos marca Motorola y Blu.