Una detective del Cicpc murió tras recibir un disparo en el cuello cuando transitaba en un vehículo por la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, en dirección a la Autopista Regional del Centro, según fuentes castrenses.

La funcionaria fallecida es Ayendry Dianelys Moreno López (29), adscrita a la División de Investigaciones contra Hurtos del Cicpc. La noche del pasado lunes, Ayendry se desplazaba en un vehículo Mazda, modelo 3, color negro, año 2007, placa AB747TB el cual conducía. Le acompañaba Emiley Milagros Carvajal (31), quien resultó ilesa.

Al pasar por la alcabala 10, paralela a una gasolinera, Ayendry se llevó unos conos “por conducir a exceso de velocidad”, según informe preliminar de la 35 Brigada de Policía Militar, cuyos funcionarios le dieron la voz de alto, el cual fue desacatado. Ante esa situación, los funcionarios avisaron a la alcabala 3 para que retengan y revisen el mencionado vehículo.

Pero cuando la detective del Cicpc se aproxima a la alcabala 3, los militares le dan la voz de alto y en lugar de detenerse, la mujer embistió al primer teniente (Ej) Víctor Estaba Ascanio y al agente de la Policía Militar Johan Márquez Ramírez. El jefe de la alcabala lanzó unos tiros al aire, mientras que uno de los funcionarios arrollados se recuperó de la caída y disparó contra el vehículo: uno de los tiros le dio a un caucho trasero y otro en el cuello de la detective, causándole la muerte en el acto.

Una versión del Cicpc señala que ambas mujeres fueron abordadas por varios funcionarios de la Policía Militar quienes les indicaron que no podían acceder a las instalaciones de Fuerte Tiuna y debían retirarse. Tal situación suscitó “un breve altercado”, dice un informe preliminar del Cicpc. Y al momento de retirarse por la alcabala 3, la detective fue abordada por otros funcionarios de la Policía Militar “quienes no querían permitirle el retiro…la hoy occisa hizo caso omiso y no se detuvo, a tal efecto los efectivos militares sin mediar palabras le efectuaron varios disparos”.

El cadáver de la detective fue llevado a la morgue de Bello Monte.