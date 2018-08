Eleazar Díaz Rangel | Nueva política económica

Eleazar Díaz Rangel.- Apenas 24 horas después que el presidente Maduro anunció que era la fecha de comienzo de las reformas fiscales y tributarias, las autoridades procedieron a sancionar a tres empresas que habían adulterado los precios. Lo hicieron en San Felipe (Yar) con Farmatodo, cuyo gerente fue hecho preso; con el automercado Boga, en Valencia (Car), por las mismas razones, y después que habían hecho la debida denuncia al 0800-lojusto aquí en Caracas ocuparon las instalaciones de la planta suiza Smurfit por pretender cobrar el reajuste de precios de envases de cartón hasta por 2.000% de aumento. ¿Y ustedes saben lo que le oí comentar a una señora cuando escuchó estas noticias por radio? No, no tiene porque saberlo. Pues sencillamente dijo: “Si así llueve que no escampe”.

Estas informaciones revelan dos hechos significativos: el primero, que realmente parece que hay un Gobierno fuerte como lo anunció el presidente Maduro que, por primera vez, se muestra decidido a sancionar a empresas y empresarios que violen las medidas recientes contra cualquier aumento de precios que pretenda anular los efectos de los incrementos de los salarios, sueldos y otros ingresos adicionales. Confiamos en que esta línea de conducta se mantendrá, y que será implacable contra quienes crean que pueden sabotear y burlarse de la serie de medidas dictadas recientemente. Y que, igualmente, el pueblo organizado, sus comunidades, estarán mosca para denunciar todo intento que busque desconocer esa política de precios que busca mejorar las condiciones de vida de la población, complementada, como se sabe, con el incremento de sueldos y salarios.

Por otra parte, las llamadas al 0800-lojusto revelan que hay demasiada gente consciente de sus responsabilidades y deberes en esta época, y que sin su concurso será imposible para el Gobierno hacer cumplir la reconversión monetaria, las reformas en el orden fiscal y tributario, y el cumplimiento de la lista de precios de los primeros 25 productos regulados.

Pero apenas estamos comenzando. Creo que todos estamos claros que este conjunto de medidas ha encontrado la satanización no sólo de los sectores de la derecha en Venezuela, que ya se ha expresado en declaraciones. Habrán leído que Fedecámaras rechaza los precios con el argumento de que fueron anunciados, pero no acordados. Difícil de entenderlo, porque los empresarios firmaron un documento que el Gobierno presentó con sus firmas y hasta ayer ninguno había formulado la denuncia correspondiente. También hay desacuerdos de factores del exterior, donde seguramente los ven como un recurso capaz de combatir exitosamente la guerra económica impuesta desde Estados Unidos.

Dos comentarios finales. El primero tiene que ver con la producción en el campo, la producción agrícola. Es de suponer que cuando se estudiaba ese conjunto de medidas tuvieron presente que no podían afectar la agricultura, si esta no se incrementa, de nada vale aumentar los ingresos sustancialmente si después no habrá productos del campo que comprar. De manera que son igualmente indispensables políticas que contribuyan al aumento de la producción agrícola.

Y el otro, que lo he expresado en reuniones y conversaciones, es que el Gobierno se la juega con tan importantes cambios en la economía, sobre todo en precios y salarios. Si este plan fracasara, tales efectos incidirán en su estabilidad. De allí la importancia de que los trabajadores, los sindicatos, se sumen a la movilización de las comunidades y de sus organizaciones en actividad de contraloría social, para garantizar que no sean adulterados los precios acordados, y que el plan tenga éxito. El Estado se ha identificado con los objetivos y propósitos de este plan, como se ha demostrado en las sanciones a su violación, pero que no es suficiente, se requiere que, como lo decía Últimas Noticias en su título del jueves, el pueblo salga a defender sus precios. Hasta ahora van mas de 2 mil denuncias de precios o acaparamiento.

– Como se cree el policía del mundo, el presidente Donald Trump amenazó a El Salvador por haber establecido relaciones con la República Popular China. Olvida que su país tiene esas relaciones desde hace 40 años, y que El Salvador es un país soberano, que maneja sus relaciones internacionales según sus intereses nacionales.

– Quince días van corriendo desde el martes 22 para que se reúna el Congreso de Trabajadores convocado por el presidente Maduro. No se ha sabido que se haya dado un solo paso en esa dirección, no obstante, la complejidad de esa reunión que debe agrupar a todas las federaciones y sindicatos, y creo que previamente debe decidir por qué y para qué es “constituyente”. Lo que está claro es el llamado que les hizo el presidente Maduro a los dirigentes sindicales de que se requiere “el esfuerzo de todos los trabajadores” para que avance la recuperación económica. Similar llamado debe hacerse a los empresarios, que siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la producción.

– El Ejército sirio con el apoyo de la Fuerza Aérea de Rusia van recuperando ciudades y territorio que estuvieron ocupados por los invasores, y que cada vez regresan más repatriados y comienza la reconstrucción de su economía, pareciera que en esa misma medida aumenta el suministro de armas por parte de EEUU y Arabia Saudita a los mercenarios que pretenden seguir asediando ese país. Pero la ONU no dice nada. Y menos la Liga Árabe.

– El allanamiento a la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández tuvo su voto en el Senado cuando se propuso autorizar el allanamiento, que duró 10 horas y no encontraron nada. Era lo que quería la senadora para acabar con ese rollo.

– Sería interesante conocer la opinión de los españoles en Venezuela sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y su traslado a otro sitio, que deben escoger sus familiares. Se supone que, como en España, se dividirán entre quienes apoyan la decisión, de alguna manera víctimas del franquismo y amantes de la democracia, y quienes todavía lo adoran.

– ¿Vieron la declaración del Frente Amplio sobre las medidas económicas? Aunque ustedes no lo crean está en contra, estamos hablando de rechazar el aumento de sueldos y salarios y la fijación y defensa de los precios. Igualito que Fedecámaras.

– No son cifras interesadas en afectar la imagen del país vecino, pero en el último año subió de 146.000 hectáreas dedicadas al cultivo de cocaína y otras yerbas, ¡a 240 mil! Es decir, casi cien mil hectáreas.

– En Estados Unidos se desarrolla un interesante debate. Hay quienes están de acuerdo con las medidas tomadas por Facebook de clasificar a los usuarios de las redes, entre quienes difunden mentiras y quienes no lo hacen. Se han pronunciado otros sectores opinando que clasificar a algunos como mentirosos, sería restringir la libertad de expresión. ¿Y usted qué opina, si hay tantos que divulgan mentiras o “noticias falsas”?

– El jueves los sandinistas tomaron otra vez las calles para pedir justicia para las víctimas que en sus filas causan las bandas terroristas. Para cerrar, el presidente Daniel Ortega dijo que el hecho de que sean partidarios de la paz no debe interpretarse que tolerarán que sigan asesinando sandinistas.

– La guerra comercial EEUU-China está bastante pareja, los asiáticos acaban de fijar aranceles a productos estadounidenses por $16 mil millones, igual a la cantidad que en EEUU hay que pagar por introducir productos chinos. Y esta vez, los pacientes han sido los rusos, que no han replicado, pero anunciaron que responderán a las sanciones en forma simétrica.

-Cada día, las investigaciones de la Fiscalía revelan que en el intento de magnicidio, en actividades y responsabilidades distintas, participó mucha más gente de la que todos nos imaginábamos. Hasta ahora van casi 50. Y no sé si decir “y los que faltan”.

Eleazar Díaz Rangel

