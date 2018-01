Ejecutivo asegura que “la oposición trama jugada para las presidenciales”

Magdalena Rodríguez Bencomo.- El presidente Nicolás Maduro afirmó anoche que “la oposición está tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales de este año y jugar adelantado”.

Durante la presentación de su Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional Constituyente, agregó que está haciendo todo por lograr la paz en el país, e instó a que en la Mesa de Diálogo se le dé otra oportunidad a la oposición.

“De los siete puntos que están sobre la mesa, están acordados los siete, están redactados, pero la oposición una vez que había dicho que sí, el viernes por la noche recibió la llamada de Washington, Bogotá y Madrid y lo echaron para atrás”, contó.

“En 2017 la oligarquía lo intentó todo para destruir, caotizar y provocar una intervención imperialista y lo que lograron fue incrementar aún más la conciencia del pueblo de defender la independencia, de defender la paz de nuestro país… No hubo una fórmula dentro de los mecanismos de la llamada guerra no convencional que ellos no intentaran. La prueba a la que fue sometido nuestro pueblo no tiene parangón en la historia”, expresó.

Bajar los precios

Cuestionó a quienes “han aumentado precios del 1.000, 1.500% para desesperar al pueblo”, y al respecto pidió a la Gran Misión Abastecimiento Soberano (Gmas) con el apoyo de todos los constituyentes “ponerse al frente del proceso de regularización inmediata de todos los precios de los bienes fundamentales del país”.

“Llamo al pueblo a la máxima conciencia, porque están provocando. No tiene ninguna razón de costos, razón econométrica, llegó la hora de aplicar la Ley de Precios Acordados que respeta la ganancia justa y legal, es una batalla de nunca acabar. El aumento de los precios de enero, la razón es política, yo lo sé, fijan esos precios porque este es el año de las elecciones presidenciales, pero hagan lo que hagan ustedes no le van a ganar las elecciones a este pueblo”.

Indicó que va “a actuar con la mano más firme y férrea que ustedes hayan podido ver. Ya basta de abusos contra el pueblo. Yo ordené una reunión para mañana (hoy) con todos los industriales y agroindustriales y leerles la cartilla, leerles la Ley de Precios Acordados y obligarlos a respetar la ley, a troche y moche, he encargado de esa reunión al vicepresidente Tareck El Aissami, al vicepresidente de Economía, Wilmar Castro, y al jefe de la Gmas. Ustedes me le buscan una solución a esto”. “Esos precios usted me los baja”, le dijo al Vice El Aissami.

En lo político

Resaltó que el 23 de enero se cumplen 60 años de la gesta “y la vamos a celebrar por todo lo alto”, además, “este año vamos a conmemorar los 26 años del glorioso 4F”, “quieren comparar al comandante Chávez y al 4F con criminales y asesinos de ultraderecha, no tienen comparación”.

Asimismo, dijo que “en la Casa Blanca, el Departamento de Estado lo saben, la revolución bolivariana en 2017 recuperó su capacidad de movilización y ha vuelto a ser mayoría electoral por ahora, para siempre, y por mucho tiempo”.

Pdvsa y criptomoneda

Sobre Pdvsa, ofreció todo su apoyo a “la limpieza” de la estatal. “Vayan armando equipos, de una transformación revolucionaria de Pdvsa, y convirtámosla en un poderoso motor de la recuperación económica. Debemos recobrar ese millón de barriles para que rindan dividendos a nuestro país”.

En cuanto a la criptomoneda, refirió que este año “estamos concentrados en consolidar el arranque del petro”. “Vamos a tener una supercriptomoneda para beneficio de las familias, de todos”.