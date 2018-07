Cabello: Venezuela es un país que representa soberanía y libertad

ÚN.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, resaltó este miércoles que Venezuela no solo ha contado con la presencia de grandes héroes políticos, sino que representa soberanía y libertad ante el mundo.

“Nosotros tenemos un súper héroe que se llama Simón Bolívar, ese es nuestro súper héroe, que nadie pudo con él; Francisco de Miranda, ese era un súper héroe; Hugo Chávez, ese es un súper héroe para nosotros. Este país tiene que ser libre y los niños son garantía de libertad“, expresó Cabello en su programa televisivo “Con el Mazo Dando”, transmitido por VTV.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), solicitó un informe sobre la conferencia de comics y dibujos animados organizada por miembros de la embajada estadounidense en la Universidad Central de Venezuela en donde presuntamente hacían referencia a estos políticos de la historia del país.”El evento responde a una táctica de adoctrinamiento“, advirtió.

“Nosotros seremos rebeldes hoy, mañana, y siempre. No podemos dejar de ser rebeldes y nuestros hijos tienen que ser rebeldes toda la vida para que sean unos rebeldes por la patria, por este país y no se dejen montar la pata por nadie y por nada”, manifestó.

Criticó a la embajada de los Estados Unidos por inmiscuirse en los asuntos internos del país.”No puede ser que la embajada estadounidense crea que va a hacer aquí lo que le da la gana, no podemos permitirlo, y no lo podemos permitir porque sino ellos sentirían que somos colonia de ellos y se sentirían con el derecho de hacer aquí en Venezuela lo que ellos quieran, aquí no van a poder”, expresó.