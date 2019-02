VIDEO | Roger Waters rechazó intervención militar en Venezuela

ÚN.- El músico y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, publicó un video este lunes 18 de febrero en el que rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria. Tiene que ver con que Richard Branson (organizador del concierto para apoyar las agresiones) está trabajando para el plan de Estados Unidos que no es otro que tomar control de Venezuela”, expresó en el video publicado en su red social Twitter.

En ese sentido, recalcó que todo los que están haciendo para promover un concierto en la frontera colombo-venezolana con la excusa de la ayuda, “nada tiene que ver con la democracia, nada tiene que ver con la libertad y mucho menos tiene que ver con ayuda”.

Recalcó que sus amigos en Caracas, le confirman que no hay “dictadura, no hay violencia, no hay eliminación a la prensa, no hay encarcelamiento masivo a opositores, nada de esto está sucediendo a pesar de que eso es lo que se nos está vendiendo”.

Ante ello, cuestionó que si de verdad el mundo quiere que “Venezuela se convierta en un Irak o Siria. Yo no, y tampoco los venezolanos”.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6

— Roger Waters (@rogerwaters) 18 de febrero de 2019