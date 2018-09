Conspiración con funcionarios de EEUU

Eleazar Díaz Rangel.- De extrema gravedad la revelación que hizo el The New York Times en su edición del sábado. Lo extraño es que a estas alturas no ha habido las esperadas reacciones. El famoso diario informó de encuentros de funcionarios del Gobierno estadounidense quienes “…se reunieron en secreto con mandos militares”, aparentemente, todos comandantes activos, aunque una de las fuentes es un oficial retirado y las otras funcionarios de la Casa Blanca que asistieron a algunas de las reuniones que se habrían celebrado en Bogotá y en Washington.

La Casa Blanca no desmintió la noticia, aunque aclaró que tales reuniones las habían solicitado oficiales venezolanos, los que aparentemente no tendrían preparación para intentar un golpe, razón por la cual no les habían prestado la ayuda solicitada.

El diario español ABC destacó este lunes la noticia, de cuyo texto extraemos: Un “topo” en el Departamento de Estado podría ser el responsable de la filtración de las reuniones mantenidas por la Administración de Donald Trump con algunos militares venezolanos dispuestos a actuar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo de la divulgación de esa información habría sido torpedear la línea dura mantenida por Trump hacia el régimen chavista y forzar al presidente estadounidense a volver a la línea de diálogo mantenida durante la era Obama. El golpe contra el presidente Maduro no se dio porque uno de los oficiales estaba en la lista de sancionados por Washington, y que el “topo” o delator en el Departamento de Estado podría ser Mike Fitzpatrick, el responsable de la filtración de las reuniones mantenidas por la Administración de Trump con algunos militares venezolanos dispuestos a actuar contra el Gobierno de Maduro.

Esta versión confirmaría la hipótesis que comentó el domingo José Vicente Rangel sobre las divergencias entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado en torno al caso Venezuela.

Extraña que aquí no se sepa si se ha abierto una investigación para determinar quiénes fueron esos oficiales que participaron en las reuniones con representantes de una potencia extranjera. O, si fue abierta, cuáles son los resultados tratándose de una materia delicada, de extrema gravedad.