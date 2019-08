Se agudiza crisis social en Argentina

La crisis económica, política y social en Argentina se intensifica este miércoles a pesar de los intentos fallidos del Gobierno para frenar al dólar y del encuentro de representantes del FMI.

Los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentes en Argentina consideran al presidente Mauricio Macri como “incapaz” de resolver la crisis económica y social que enfrenta la nación suramericana.

“Macri no solo no tiene poder, sino que no tiene capacidad para manejar este momento”, afirmaron los enviados del órgano financiero tras sostener un encuentro con el aspirante peronista de la fórmula kirchnerista, Alberto Fernández.

A pesar de que el Banco Central Argentino continúo con la liquidación de las reservas sumando 569 millones en las últimas dos jornadas.

Marcha “para enfrentar el hambre”. Movimientos sociales y organizaciones convocados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) realizaron una jornada de protesta bajo la consigna “Urgencia para enfrentar el hambre”, en la que solicitaron al Gobierno que refuerce el envío de alimentos a los comedores y suba el salario social complementario, entre otras medidas de protección.

Página 12