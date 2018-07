Rangel: Venezuela cuenta con los recursos para defenderse de las agresiones colombianas

ÚN.– El periodista y político venezolano, José Vicente Rangel, indicó este domingo que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para defenderse de las agresiones colombianas.

“Debo advertir con firmeza que el país está en capacidad de responder a esas agresiones, que contamos con los recursos necesarios para hacerlo y que las consecuencias de esa política irresponsable que anuncia Duque tendrán respuestas apropiadas“, subrayó Rangel al inicio de su programa matutino “José Vicente Hoy”.

Asimismo, expresó que desde que Ivan Duque fue elegido como el presidente de Colombia hay una fuerte agresividad hacia el país y consideró que Venezuela no puede caer en provocaciones “que provienen de una oligarquía inescrupulosa capaz de cualquier aventura”, dijo.

En sus reflexiones, el periodista repudió las maniobras de Iván Duque, candidato del uribismo, quien sin haber tomado posesión del cargo como jefe de Estado ha arremetido contra Venezuela, contra su gobierno y sus dirigentes.

Iván Duque “semanalmente declara que desconoce la reelección de Maduro y que no le reconoce como Presidente de Venezuela, anuncia que no tendrá embajador en Caracas, ataca a Unasur y da paso para retirarse del organismo de integración continental por considerar que es un instrumento del chavismo y como si fuera poco manifiesta que busca apoyo regional para acusar al presidente Maduro de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional”, añadió.

Ante este escenario, el periodista enfatizó: “Que no se equivoquen aquellos que del otro lado de la frontera aúpan provocaciones porque consideran que Venezuela está inerme, que se sepa que no lo está, que quede bien claro que no lo está”.