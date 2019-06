La vida usurpada

La expresión de la amiga nos hundía en el silencio y la conmoción. Le digo profesor: ¡Esto no es vida! ¡No sé qué estamos pagando! Hace un año y cuatro meses, después de mucho padecer, la maligna enfermedad se llevó a mi pequeño hijo. No conseguimos cómo socorrerlo. Y sobre ese dolor, el mismo mal, bien rápido y por lo mismo, acabó con mi compañero.

He quedado sola, destruida y sin creer en nada ni nadie. ¡Hasta Dios me abandonó! No escuchó mis ruegos. Yo hoy lo que quiero es morirme para encontrarme con mi hijo y mi esposo. ¡Perdóname Dios mío, pero mi dolor es muy grande!

Y ante esta terrible realidad y carga de emociones ¿qué palabras esperanzadoras podrían servir de algún consuelo? Ella observó nuestra incapacidad para expresarnos y agregó: Imagínese usted que se acaban de ir unas compañeras de trabajo y me decían que hay que tener fe y aceptar con resignación lo que el Todopoderoso dispone para nosotros. Pero -les dije- ¿ustedes no saben que, resignada o no, mi vida terminó?

La más joven de todas me respondió: yo sé que esto que padecemos es insufrible, pero esto va a cambiar. No, amiga, ya a mí nada me podrá devolver a la vida. Soy un ánima sola que va hacia la muerte.

Al despedirnos apenas pronunciamos la palabra solidaridad y nos sonó formal. Por eso en el camino nos recriminamos por no haberle dicho lo que sentíamos: profundas ganas de acompañarla en su llanto.

Luego el pensamiento nos llevó más allá: ¿Hasta cuándo la vida de los “seres humanos” estará unida a la tragedia? La historia de lo que se conoce como hombre y sociedad por muchos siglos ha estado llena del mismo dolor. De vidas usurpadas y destruidas ¿Es eso humanidad?

La riqueza ha manejado la tragedia como carga de conciencia por la usurpación que acomete y que se expresa en explotación-ganancia-acumulación. La pobreza, a su vez, es víctima de ese monstruo y tiene, por tanto sobre si las carencias que la llevan a una sobrevivencia que limita con la muerte.

Este expaís sabe hoy lo que significa este cuadro de cinco siglos de miserias impuestas. Pero los políticos negociantes plantean hoy aquí “el cese de la usurpación” por elecciones. Y desde Noruega se burlan de nosotros.

Sancho, en esta ínsula de la usurpación se nace para la tragedia-muerte o para la compra-venta de toda ilusoria felicidad.

@ablancomunoz