Francisco Carrillo crecido ante la nave filibustera

Los Leones del Caracas se han caracterizado en esta corta temporada por tener un cuerpo de abridores que ha sacado la cara y pinta para ser el costado más blindado de la tropa capitalina. Y aunque no ha culminado la primera semana de campeonato, Francisco Carrillo ya luce como una de las posibles revelaciones de la 2019-20, gracias a su actuación del jueves.



El diestro cargó con la gran responsabilidad de abrir el primer choque entre Leones y Navegantes de la recién inaugurada campaña; también la segunda apertura de su carrera. No obstante, la presión no pareció perjudicar al criollo, quien lanzó una joya de seis entradas en las que no toleró imparables.



Carrillo destacó que fue un poco extraño abrir el partido, puesto que está acostumbrado a relevar. Por si fuese poco, los abridores de la tropa capitalina sumaron, tras los primeros tres careos, 25 ponches en 14.2 entradas, una cifra bastante destacable.

Loiger a poner orden. Los Leones no iniciaron la temporada precisamente con el pie derecho, al perder los dos primeros juegos contra Tigres. El cuerpo de relevistas fue el principal señalado, al permitir que ambos juegos los voltearan en las entradas finales. Sin embargo, la adición de Loiger Padrón parece darle un nuevo semblante al bullpen felino.

El relevista se incorporó el jueves ante Magallanes y no tardó en poner orden en la lomita, al ser llamado en la octava con hombres en primera y segunda con solo un out, retiró la entrada con par de elevados, mientras que el noveno lo completó sin inconvenientes. l