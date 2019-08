Aceras y brocales | La fascinación tecnológica

– Dice la leyenda que nuestros ancestros se alucinaron con espejitos foráneos a cambio de confianza y riquezas, y nos sometieron. Hoy se repite con innovaciones como whatsapp. Aplicación, entre otras, que adereza el bombardeo tecnológico que nos transculturiza, subordina y hace dependientes de quien nos asedia.



– En tiempos de confrontación decisiva entre visiones de mundo, en la cual Venezuela está en pleno foco, es vital optar con lucidez y futuro, enfoques, caminos y tecnologías, que garanticen salir airosos para un desarrollo independiente, soberano y sustentable.



– En ningún caso, un medio como whatsapp debe sustituir los indispensables análisis y debates, para decisiones consensuadas y fundamentadas, lo cual es especialmente gravísimo en responsabilidades de estrategias y gestión públicas.



– Esta aplicación se ha convertido en la vía para informar y ordenar medidas, casi siempre asumidas sin consulta y con nulo o muy poco análisis y fundamento. Así, se expone la rigurosidad científica de la gestión pública y colectiva.



-Para colmo, torpemente, grupos institucionales la emplean para banalidades (felicitar por cumpleaños), comentar asuntos de interés personal y demás despropósitos, que distorsionan el trabajo en equipo y la utilidad de la herramienta.



-Así como con whatsapp, hay que revisar otros encandilamientos tecnológicos, que al mal manejarlos, desfiguran los procesos de comprensión y conducción de la realidad actual y refuerzan la dependencia ante quien nos intenta avasallar. La tecnología no es neutral y si no lo entendemos, que Dios nos agarre confesados.

De todo un poquito

Luis Britto García (julio 2019): “Para liberarnos precisamos rescatar la herencia cultural y a partir de ella inventar soluciones originales. No podemos utilizar lo que no conocemos, ni aplicar lo conocido sin analizarlo y valorarlo…La cultura es la conciencia de una sociedad. Revolución es cultura en acción”. “… Mientras no reflexionemos sistemáticamente sobre nosotros mismos, otros lo harán, en nuestro perjuicio”.

AM López Obrador (Toma de posesión 2019). “… inició el programa de rescate de la memoria histórica, el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber hacia dónde va…tenemos una historia extraordinaria que viene de lejos y es nuestra inspiración”.

El alcalde de Londres rechaza un edificio. Porque “…carece de suficiente calidad y cantidad de espacio público y su sostenibilidad social y ambiental no coincide con la ambición de su altura e impacto en el horizonte de Londres…y daría lugar a beneficios públicos muy limitados”.