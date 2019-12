En las últimas ediciones he descrito distintos modelos de juguetes sexuales, pero ¿Que sabemos de los comienzos de esta revolución del placer sexual asistido con aparatos? Hoy me referiré a los orígenes del vibrador, para ello debemos ir al siglo 19 cuando se “diagnóstico” erradamente la “Histeria” como una enfermedad que le ocurría al 75% de la población femenina. Los síntomas de las mujeres histéricas de esa época eran dolores de cabeza, nerviosismo, falta de apetito, ansiedad, malhumor, entre otros. La enfermedad se consideraba crónica y no curable, solo era tratable. El tratamiento de la época consistía en masturbar a la mujer, porque se creía que la causa era la falta de satisfacción sexual. Esta masturbación podía darse por un desconocido, sin que eso supusiera ningún agravio para los maridos, padres o parejas de esas mujeres portadoras de esta terrible e incómoda enfermedad.

Como cosa curiosa, no se consideraba eficaz el tratamiento si la mujer se auto estimulaba, o peor aun se le calificaba como pervertida o pecaminosa, y hasta de generar problemas físicos y/o mentales se pensó. Este “tratamiento” podía llevarse una hora mientras la mujer llegaba a niveles aceptables de excitación y el tratante atinaba a lo que le gustaba a esa mujer para alcanzar el orgasmo. Evidentemente esto no era rentable y entonces surgió la idea de mecanizar e “industrializar” la terapia. Así nació el Manipulator, el cual era un masajeador a vapor que sustituyo la mano del tratante. La mesa de madera en la que las mujeres debían colocarse, no resultaba ni excitante, ni cómoda, pero el atractivo era la vibración del aparato. Fue el médico británico Joseph Mortimer Granville, el inventor del primer vibrador con baterías, y de forma fálica. Aunque su tamaño todavía no era el adecuado, y por supuesto seguía siendo necesario ir a la consulta. Los balnearios de lujo de Europa y Estados Unidos, empezaron a ofrecer estos servicios, que se popularizaron en seguida. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

