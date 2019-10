No piense en lo malo del sexo

Diariamente recibo pacientes con problemas sexuales provocados por preocupaciones acerca de su funcionamiento sexual y de su cuerpo. Algunas de estas preocupaciones son por situaciones reales y otras por situaciones totalmente ficticias. Hay que saber diferenciar unas de otras. A continuación mencionare los pensamientos perturbadores más comunes entre mujeres y hombres:

Mujeres: 1.-Hoy no voy a alcanzar el orgasmo con mi pareja. 2.-Jamas lo voy a lograr con ningún hombre. 3.-No estoy hecha para disfrutar del sexo. 4.-Debo tener algo en mi cuerpo, porque todas las mujeres disfrutan menos yo. 5.-Soy una mujer incompleta porque no siento placer. 6.-Ningun hombre me ha sabido satisfacer.

Hombres: 1.-No voy a complacer a mi pareja. 2.-Voy a eyacular rápidamente. 3.-Mi pene no complace a ninguna mujer porque es pequeño. 4.-Si ella me estimula yo no voy a poder controlar mi eyaculación. 5.-No sirvo como hombre. 6.-Mi pareja se buscara a otro hombre que si la haga sentir.

Para dejar de lado esos pensamientos saboteadores, usted debe convencerse a sí mismo(a) de que su pareja esta fascinada de estar con usted y que ama su cuerpo sin importar nada. Es absurdo pensar si usted le va a gustar a su pareja justo cuando ya están en el cuarto y en la cama, sobre todo si ya llevan tiempo conociéndose y manteniendo intimidad.

Usted puede disfrutar más de su cuerpo durante el sexo si goza las sensaciones que lo recorren en ese momento y no presta atención a esos pensamientos negativos.

Recuerde, si se siente más a gusto con su cuerpo cuando este desnudo, entonces será más fácil sentirse liberado durante el sexo. El disfrutar del sexo significa perderse en ese momento y no preocuparse de lo que su cuerpo este haciendo o de la forma en que se ve. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

