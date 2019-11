Hola Dr. Sira, quería preguntarle si esto es normal. Mi pareja, cada vez que hacemos el amor, acaba más o menos 5 veces seguidas y sigue con el pene erecto ¿es normal eso? ¿Es un hombre multiorgásmico? Susana, 23 años, Caracas.



Estimada Susana, en el hombre se ha descrito clásicamente el patrón mono orgásmico, es decir, un solo orgasmo por cada relación sexual, pero probablemente tú pareja sea un hombre multiorgásmico. Comparando el ciclo sexual del hombre con el de las mujeres, nos encontramos que ellas no tienen períodos de espera entre un orgasmo y otro, por lo tanto, sus orgasmos múltiples ocurren uno seguido del otro, sin una completa pérdida del deseo sexual entre esos orgasmos. Esto les puede ocurrir solas o en pareja, con un vibrador o sin él. Generalmente las mujeres no tienen más de un orgasmo debido a que, una vez que logran el primero, la estimulación de parte de sus parejas se detiene o ellas mismas no quieren ser estimuladas nuevamente.

Es un error pensar que ser un hombre multiorgásmico es ser capaz de volver a tener la erección lo más pronto posible después de la eyaculación y alcanzar otro orgasmo en un periodo relativamente corto de tiempo. El verdadero multiorgásmo masculino es cuando no se pierde la erección entre los orgasmos. También es importante entender que el multiorgásmo masculino incluye sólo el orgasmo y no la eyaculación.

¿Qué ejercicios puede hacer el hombre que quiere ser multiorgásmico?

• Lo que un hombre debe hacer para poder tener orgasmos múltiples es retomar la estimulación sexual rápidamente después del primer orgasmo, para de esa manera poder optar a un segundo orgasmo.

• Los hombres pueden experimentar altos niveles orgásmicos al aguantar la eyaculación, la clave está en evitar llegar al punto en que ya no se pueda volver atrás (punto de no retorno) justo antes de eyacular, en ese momento se experimentaran una serie de contracciones, que una vez controladas, se convertirán en sensaciones altamente agradables.

Esto debes repetirlo en varias oportunidades hasta llegar a tomar control sobre tu cuerpo mientras mantienes tus relaciones sexuales. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

