Nada dura para siempre

Estuve casada por 3 años y termine porque él me fue infiel. Yo pensé que esa relación era para toda la vida, pero hay cosas que no son negociables y una de ellas es la infidelidad. Lo cómico de esta situación es que no podemos dejar de vernos, hemos tenido muchas discusiones pero él me busca y me llama porque según él no puede estar sin mí. Para mí esto es como una enfermedad, porque mientras nos vemos todo es amor y pasión condimentado con discusiones pero cuando no nos vemos yo vuelvo a sufrir. ¿Esto es lo que la gente llama una relación de pareja normal? Cristina, 22 años.

Para muchas personas la pareja humana vive tiempos de crisis, cada vez se casa menos gente y los pocos que se casan se divorcian por cualquier motivo sea este justificado o no. Modernamente se piensa que la convivencia es muy difícil porque la mujer quiere trabajar al igual que el hombre, ambos quieren mandar pero nadie quiere pagar las cuentas. Mucha competencia y se nos olvida el compartir. Sumado a esto, muchas parejas ya van preparadas mentalmente a que su proyecto de pareja dure un tiempo determinado, quizás 5 o 10 años cuando mucho, aquella frase de “hasta que la muerte los separe” ya no tiene cabida en las mentes de muchos. Todo porque la convivencia es “muy difícil”.

Las parejas deberían entender que la felicidad llega y la dejamos escapar de nuestras manos sin darnos cuenta, aunque algunos logramos apresarla por un tiempo pero lamentablemente ese tiempo no es tan largo como los 100 años de existencia a los que todos aspiramos…

Un estudio realizado en el año 2001 por Arriaga y Agnew concluyo que, las personas que tienen relaciones que las satisfacen tienen cinco veces más posibilidades de tener una perspectiva de su relación a largo plazo, de pensar activamente en el futuro a largo plazo, en lugar de mirar a corto plazo. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

