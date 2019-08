Cuando se dice que un hombre es bueno en la cama, normalmente significa que sabe practicar juegos eróticos antes del acto sexual. Una mala estimulación erótica puede comportar que tu erección no llegue a ser total y que quizás no consigas eyacular; para una mujer, puede significar que no se lubrique y que, por lo tanto, la penetración resulte desagradable y el orgasmo menos probable. Las claves para mejorar la estimulación erótica son las zonas erógenas mayores y menores.

Las zonas erógenas mayores son zonas cutáneas sensibles cubiertas de una alta densidad de terminaciones nerviosas. Si se estimulan de una forma correcta, provocan sensaciones placenteras y excitación sexual. Las zonas erógenas son importantes porque facilitan la excitación al hacer el amor.

Durante la estimulación erótica previa, se pueden excitar estas áreas sensibles con caricias suaves, lametones, soplidos o mordisqueos. Las zonas erógenas menores varían según la persona. Por ejemplo, soplar en la nuca resulta muy excitante para algunas personas, otras prefieren que les mordisqueen el lóbulo de la oreja. Descubrir cuáles son las tuyas y las de tu pareja forma parte de la diversión del acto sexual.

Zonas Erógenas Mayores.

Las zonas erógenas mayores engloban todos los lugares que ya conoces. En los hombres, las zonas erógenas mayores son los labios, los pezones, el pene y el escroto. En las mujeres, los labios, las nalgas, los pechos, los pezones y los genitales externos, incluidos el clítoris y la entrada de la vagina.

Zonas Erógenas Menores.

Cada persona tiene sus zonas erógenas secundarias, entre las que figuran la nuca, los párpados, las orejas y los lóbulos, además de la zona interior de los muslos.

En la mayoría de las personas también es erógena la zona que rodea el ano; pero ten cuidado porque aunque esta sensación resulta placentera para algunas personas, otras la encuentran bastante desagradable. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

