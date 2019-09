Le gusta el peligro

Hola Dr. Sira, mi problema es que la manera como yo alcanzo mis orgasmos es bien particular, es solo en situaciones donde siento la presión de ser descubierta, de lo contrario me es muy difícil. ¿Podre tener una vida sexual normal? Emily, 23 años, Caracas. Estimada Emily, para nadie es un secreto que hay situaciones que generan angustia y a la vez excitación en una mujer o en un hombre. Entre algunas de estas situaciones tenemos el sexo en las escaleras de un edificio, sexo en el carro (que por cierto no lo empava), hacerlo en la piscina de un edificio o un hotel, en un cine, en los probadores de las tiendas, en la montaña o en un bosque, en los baños de las discotecas, en playas públicas o en cualquier rincón no desarrollado para tener sexo.

El miedo a ser descubiertos es la constante en todas estas situaciones. En teoría, si una persona logra el orgasmo en estas situaciones donde es tan difícil la concentración, no debería tener problemas para alcanzar su placer sexual en situaciones tan convencionales como en tu cuarto y en tu propia cama.

En tu caso, el problema radica en que te has fijado al estímulo “ser descubierta”, el cual te genera altos niveles de excitación. Pero déjame decirte que si tienes la capacidad para alcanzar el orgasmo en situaciones tan estresantes, también tendrás esa misma capacidad para disfrutar del sexo convencional.

Es cuestión de participar activamente, animarte a tomar un papel más activo en tus encuentros sexuales, debes innovar para mantener encendida la llama de la pasión, puedes mejorar tu juego previo, hacer todos los cambios de posiciones que quieras y sobre todo sentir lo que estás haciendo y no pensar en que no lo vas a lograr.

Para que el Dr. Miguel Sira responda tus preguntas a través de esta columna, contáctalo por: www.instagram.com/drmiguelsira/ | www.twitter.com/drmiguelsira | www.miguelsira.tips | miguelsirav@hotmail.com | Teléfonos 0212-761.37.07 | Celular 0416-622.79.18