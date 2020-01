La atracción sexual es natural, sin embargo la seducción no. La seducción es ritual, necesita de la ceremonia, del cortejo, de la estrategia para realizar la conquista que de otra forma no se podría alcanzar. Incluso en el reino animal y en sociedades humanas primitivas las estrategias de seducción necesitan de un ritual. Frecuentemente sucede que un individuo, hombre o mujer, produce en otro individuo una atracción magnética de forma natural y espontánea. Capta y cautiva nuestra atención, fascinándonos. A veces esta atracción que podríamos llamar animal, es reciproca y a eso lo llamamos flechazo. Pero incluso en estos casos, va a ser necesario un ritual que permita un acercamiento gradual, un escenario en el cual se puedan intercambiar signos y señales que orienten sobre la naturaleza de ese encuentro.

Algunas estrategias de seducción para mujeres: 1.-lo fundamental para conquistar a un hombre es que seas natural, si sobreactúas, tarde o temprano se darán cuenta y será peor «el remedio que la enfermedad». 2.-Muestra tu feminidad. Está bien que te guste hablar de fútbol o de carros pero si solo haces eso, lo único que conseguirás es que te vean como a una amiga o peor aun como una coleguita con quien tomarse unos tragos, si quieres conquistarlo muestra tu lado más femenino. 3.-Vestuario. Puedes vestir sexy pero nunca demasiado atrevida porque lo asustarías. 4.-Seguridad. No hay nada que le guste más a los hombres que las mujeres que van por la vida con seguridad, pisando fuerte. 5.-Aprende a elogiar. Es de sobra conocida la característica masculina de desear que su pareja le diga lo estupendo y maravilloso que es en todos los aspectos y que como él no va a encontrar ninguno.

Algunas estrategias de seducción para hombres: la mejor recomendación que existe es que seas tú mismo. La naturalidad es la cualidad que mayormente deberías desarrollar para que puedas tener éxito. 1.-Limpieza. Es algo que no debes descuidar, aséate, pero de verdad, no te eches colonia y ya. Hay que dejar claro un asunto: estar aseado no es quitarse lo sucio. Lo mejor es estar limpio, pero no empalagoso. 2.-Seguridad. Debes evitar el minimizar tus habilidades, muchos hombres al momento de seducir no creen ser merecedores de esa mujer, o piensan que en ese momento no tienen la habilidad de seducirla. Esa minimización de tu propia habilidad hace que ni siquiera des el primer paso. En ese momento deberías repetirte: «Soy el mejor y lo voy a conseguir». 3.-Vestuario. Lo mejor es buscar algo que te haga parecer elegante, pero informal. 4.-Saber escuchar. Cuando estés frente a una mujer debes ser todo oído, es lo que más aprecian las mujeres: un hombre que sepa escuchar y sea buen conversador. 5.-Detalles. Hay unanimidad en el sector femenino que lo que más seduce es un hombre detallista, que se fije en ellas, que se acuerde de las fechas señaladas, que las sorprenda con flores, etc. 6.-Educación. Está muy relacionado con la sensibilidad, debes tener cuidado con el lenguaje (a no ser que sea ella la que hable de manera soez).

Finalmente, y esto va tanto para mujeres como para hombres, debemos tener siempre en cuenta que las estrategias de seducción requieren de la participación, la conciencia, la inteligencia y la voluntad. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo. Chequea mi nueva página web: escuelaparabuscarpareja.com

