Disparidad en el deseo sexual

Hola Dr. Sira, me gustaría que me ayudara. Mi esposo es un señor de 40 años de edad y todos los días quiere tener relaciones conmigo, pero cada vez que yo le digo que no tengo ganas, se molesta. Yo soy una muchacha de 24 años de edad, de vez en cuando me dan ganas de tener relaciones sexuales pero no es todo el tiempo. Una de las cosas que hago para no dejarlo con las ganas es ver una película pornográfica, y así logro excitarme y puedo tener relaciones con él. Ahora Dr. Sira ¿Cuál de los dos tiene el problema? ¿El o yo? Luisa, Caracas.

Estimada Luisa, a pesar de lo que mucha gente pudiera pensar de que una mujer joven como tu debería tener más deseo que un hombre mayor que ella, lo que vemos en tu caso es todo lo contrario. En realidad, ninguno de los dos tiene problemas sexuales, lo que pasa es que tu esposo es un hombre con una frecuencia de deseo alta, es decir, todos los días el quiere tener sexo, mientras que tu frecuencia es mucho más baja; eso hace que el te busque todos los días pero como tu frecuencia de deseo no es tan alta como la de él, entonces tienes que ingeniártelas para poder cumplirle sexualmente.

No es tan infrecuente conseguir personas que consultan por disparidad de frecuencias como la que tienen ustedes. Se dice que alguien con frecuencia de deseo alta quiere mantener contactos sexuales diariamente hasta cada cuatro días, una persona con frecuencia media de deseo lo quiere desde cada 5 hasta cada 10 días, mientras que alguien con frecuencia de deseo baja quiere contactos sexuales desde cada 11 hasta cada 15 días.

La solución está en que se pongan de acuerdo en una frecuencia de relaciones sexuales que sea satisfactoria para ambos, por ejemplo tu pudieras subir esa baja frecuencia y el podría bajar sus exigencias sexuales para que de esta manera se eviten posibles conflictos de pareja. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo. Chequea mi nueva página web: escuelaparabuscarpareja.com

