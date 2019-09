Depresión por abandono.

Hola Doctor Sira, tuve una pareja maravillosa por 3 meses, fue una relación de mucho amor y pasión. Fue una relación de tiempo completo, día y noche inventábamos mucho, salíamos, nos íbamos de rumba, a la playa, a Mérida, en fin, me sentía plenamente feliz con él. Pero un buen día lo deje de ver y no llamo más. Eso me ha provocado una gran tristeza y todavía me pregunto ¿Qué paso? ¿Qué hice mal? Mariana, 33 años, Caracas.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de percibir lo que el otro siente, también se puede definir como la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Evidentemente, carente de empatía, el hombre que fue pareja de Mariana no pudo prever con claridad el dolor que le causaría a ella, ignoró que eso le costaría la pérdida de su tranquilidad y de su salud mental por un tiempo. El escaso o nulo desarrollo de esta habilidad social es propio de las personalidades narcisistas. Estos hombres o mujeres tienen un marcado egocentrismo y solo se preocupan por sí mismos. Por eso les resulta muy difícil y hasta imposible conectarse afectivamente con los demás y construir una relación. En cuanto a Mariana, vemos que la persona que es abandonada interpreta la ruptura como una muestra de rechazo brusco y cruel por parte del miembro de la pareja que ha decidido dejarle, y la toma como una verdadera agresión. Las personas abandonadas de esta manera pasan por un período de duelo, con síntomas depresivos como: falta de ilusión por los temas cotidianos, tristeza, melancolía, insomnio, inapetencia, pensamientos negativos y recurrentes. El primer paso hacia su recuperación consiste en aceptar definitivamente que la persona amada se ha ido y ya no volverá. Lo más importante que debe recordar en este punto es que lo superará. Al principio parece imposible, pero toda persona puede reponerse a una situación como ésta. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

Para que el Dr. Miguel Sira responda tus preguntas a través de esta columna, contáctalo por: www.instagram.com/drmiguelsira/ | www.twitter.com/drmiguelsira |www.miguelsira.tips | miguelsirav@hotmail.com |Teléfonos 0212-761.37.07 – Celular 0416-622.79.18