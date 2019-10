¿Conoces tus zonas erógenas?

En nuestro cuerpo podemos conseguir puntos que producen sensaciones placenteras con apenas acariciarlos, son las llamadas zonas erógenas. La razón de ser de estas zonas está dada sencillamente porque son puntos específicos de nuestro cuerpo donde se concentran gran cantidad de terminaciones nerviosas y gracias a ello responden con una especial sensibilidad ante una estimulación adecuada. Al tocar y acariciar a tu pareja ayudas a que ambos se exciten completamente, mejorando el placer durante las relaciones sexuales. Una mala estimulación erótica para el hombre puede significar que la erección del pene no llegue a ser total y que quizás no consiga eyacular; para una mujer, puede significar que no se lubrique y que, por lo tanto, la penetración resulte desagradable y el orgasmo menos probable. Para mejorar la forma de estimular eróticamente a tu pareja debes conocer las zonas erógenas mayores y menores.

ZONAS ERÓGENAS MAYORES

Son las partes del cuerpo que mejor responden ante cualquier toque sensual y la mejor vía para llegar a la excitación sexual. Su estimulación son invitaciones directas al sexo.

En los hombres tenemos: las tetillas, el pene y el escroto. En las mujeres son: las nalgas, los pechos, los pezones y los genitales externos, incluidos el clítoris y la entrada de la vagina.

ZONAS ERÓGENAS MENORES.

Son partes del cuerpo que responden con altos niveles de placer y excitación, aunque con menor grado que las zonas erógenas mayores, entre ellas figuran: los labios, la nuca, la garganta, los párpados, las orejas y sus lóbulos, el centro de la espalda, además de la zona interior de los muslos y el ano.

Durante la estimulación erótica previa, se pueden excitar estas áreas sensibles con caricias suaves, lamidas o mordisqueo. Ah, pero debes descubrir cuáles son las tuyas y las de tu pareja, trata de buscarlas y añade este juego a tu intimidad. Dr. Miguel Sira. Médico Sexólogo.

Para que el Dr. Miguel Sira responda tus preguntas a través de esta columna, contáctalo por: www.instagram.com/drmiguelsira/ | www.twitter.com/drmiguelsira| www.miguelsira.tips | miguelsirav@homtail.com|Teléfono 0212-761.37.07 | Celular 0416-622.79.18