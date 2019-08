Vecinos de Santa Inés en Maturín amanecieron con el agua al cuello

Tras las fuertes precipitaciones caídas en Maturín, las últimas 48 horas, todavía hay sectores que se encuentran anegados, como en el caso de Santa Inés, donde sus habitantes deben caminar sobre las aguas.

Gloria Serrano reside en el sector III, dijo que el nivel del agua no alcanzó su casa, pero sí tiene serios problemas por las filtraciones en el techo que mojaron sus colchones, ropa y otros enseres.

“No tengo un lugar dónde estar en mi casa porque todo está mojado, para salir tengo dar la vuelta por la parte de atrás de la cuadra, porque por la calle donde siempre paso quedamos incomunicados”, dijo Serrano.

Vecinos han señalado que no han recibido atención por parte de los entes gubernamentales. La exigencia de muchos es que se solvente el sistema de alcantarillado en las calles del lugar, pues afirman están obstruidos.

Arelis Carmona, del sector II, indicó que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación. El año pasado también sucedió algo similar y su vivienda de zinc es una las más afectadas.

“Desde ayer (el lunes), estamos esperando la máquina para que destapen los drenajes porque todos están obstruidos. El año pasado cuando esto pasó, un hijo con discapacidad se me enfermó de bronquitis y se me murió. Aquí estamos caminando sobre el agua, expuestos a enfermarnos. Desde hace mucho no nos toman en cuenta”, manifestó Carmona.







Fotos Eduard Freites.