Productores reciben insumos para sembrar

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hizo entrega de sistemas de riego, insumos y herramientas para la siembra de semillas de algodón a 20 productores del municipio Urdaneta en Valles del Tuy, esto con el objetivo de generar la materia prima nacional para la reactivación del parque industrial textil.

La actividad se llevó a cabo en la base de misiones Quebrada Honda, ubicada en el municipio Urdaneta, en el marco del Programa Industrial de Soberanía Textil, con la finalidad de impulsar la producción de los uniformes escolares de los estudiantes de la entidad y sustituir la importación por producción nacional.

Asimismo, indicó que pese al bloqueo y sanciones impuestas a la nación, las cuales se están enfrentando políticamente, “tenemos que empezar a producir lo que no producíamos, no podemos quedarnos de manos cruzadas, ahora vamos a elevar la escala de producción y ojalá que no solo vendamos algodón sino también hilos y telas”.