Inició el primer Estadal de baloncesto femenino en Santa Teresa del Tuy

Las instalaciones del Polideportivo de Ciudad Losada, en Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia, fue el espacio para que niñas y adolescentes de la región mirandina iniciaran el primer Estadal Femenino de Baloncesto.

Los juegos fueron coordinados por el Instituto Autónomo Municipal para el Deporte y Recreación de Independencia (Iamdri).

El alcalde del municipio Independencia del estado miranda, Ismael Capinel, manifestó que el complejo deportivo se llenó de visitantes, quienes presenciaron el torneo de 36 deportistas, oriundas de los municipios Páez y Tomás Lander, de la mencionada disciplina deportiva.

Capinel reveló que en el primer juego participarán Tomás Lander vs Independencia. Seguidamente Páez vs Tomás Lander y finalizan Independencia vs Páez. Al culminar saldrá la preselección de los Juegos Deportivos Juveniles Nacionales.