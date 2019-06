Honores al Santísimo en Yare y Naiguatá

El repique de las campanas dio inició a las festividades en honor al Santísimo Sacramento o Corpus Christi en la parroquia San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar en Valles del Tuy (Mir), que este 2019 cumplió 270 años, con presencia del ministro de Cultura Ernesto Villegas; el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; y la viceministra de Turismo, Inair Manzur.

Muy temprano los cofrades se trasladaron al cementerio municipal, para rendir tributo a los promeseros fallecidos. Al ritmo de la caja y las maracas, los danzantes bailaron desde la necrópolis, hasta las puertas del templo San Francisco de Paula para escuchar la homilía oficiada por el obispo Freddy Fuenmayor, quien recordó el alcance de la eucaristía, “es un banquete espiritual”.

El obispo sostuvo que la danza es una expresión producto del encuentro del indígena con el europeo y toda cultura.

Este año juramentaron a 14 nuevos cofrades y una vez culminada la misa los promeseros danzaron por los 14 altares ubicados en los predios del casco central de Yare.

Argenis Salvador Medina, alcalde del municipio, recordó que la manifestación de los Diablos Danzantes es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Es un espacio cultural y religioso que permite el encuentro de los venezolanos”, apuntó.

Este año participaron más de 2.500 cofrades. “Pedimos al Santísimo Sacramento por la paz, el encuentro, el diálogo y la verdad en Venezuela”.

El alcalde anunció que el Ministerio de Turismo otorgó a la parroquia de Yare, el certificado de ruta turística de Yare, como destino turístico de Venezuela.

Detalló que para esta festividad, los propios y extraños de la localidad podrán degustar de un sancocho elaborado para 3.000 personas.

Naiguatá multicolor. El pueblo de Naiguatá rindió honores al Santísimo Sacramento, gracias al trabajo de 2.500 personas que participaron en la organización de la festividad.

Oswaldo Iriarte, un diablo emblemático, aseguró que se notó el poco entusiasmo en comparación a otros años. “Pero nuestra fe se mantiene, porque debemos cumplir con las promesas. Esto es hermoso y los diablos pedimos por el bien”, afirmó.

El apoyo gubernamental se hizo presente en la logística y el acompañamiento del gobernador, Jorge Luis García Carneiro, en la festividad.

La víspera inició el pasado miércoles, y este jueves salió a festejar todo el pueblo. Iriarte asegura que él es quien actualmente tiene más tiempo bailando. “Bailo diablos desde hace 55 años”.

Cuenta que las prendas que viste tienen más de 25 años. Atesora máscaras y ropaje para esta fiesta. “La guardamos y sólo la sacamos para retoques”, añade.

Los lugareños y visitantes alaban, agradecen y piden al Santísimo entre cantos y bailes, en Pueblo Arriba.

Airamy Carreño Espejo/Angélica Mejías

