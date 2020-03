Embarazadas reciben orientación de MinMujer sobre covid-19

La directora en Monagas del Ministerio del Poder Popular para La Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Eduvelys Tovar, destacó la importancia de acatar durante el proceso de gestación y lactancia las prevenciones y protocolos sanitarios establecidos para evitar el contagio con el coronavirus que produce el Covid-19.

La funcionaria manifestó que se encuentra desplegada en las comunidades junto a un reducido grupo de personas adscritas a MinMujer, alertando a las embarazadas y lactantes para que guarden las medidas del protocolo relacionadas a las normas sanitarias para el control, prevención y corte de la cadena de contagio del Covid-19.

Las visitas de este organismo las han ejecutado en los sectores pertenecientes a los puntos y círculos de los 17 Centro de Diagnósticos Integral (CDI), de Monagas.

«Ante cualquier situación la mujer en etapa de gestación o lactancia debe guardar, en líneas generales, las mismas normas dadas a toda la población, lavarse las manos constantemente, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y en especial no recibir ni hacer visitas. De este modo se minimizan las posibilidades de contagió», precisó.

Tovar aseveró que el proceso de amantar no debe interrumpirse aunque la madre sea diagnosticada como positiva al Covid-19, a menos que no se encuentre totalmente en condiciones físicas para hacerlo, pero deben reforzarse las medidas preventivas para no contagiar al bebé, entre ellas: evitar hablarle de cerca al infante y mantener las superficies en común totalmente limpias.

Especificó que para mantener los controles médicos durante el embarazo es preferible que aquellas mujeres que tengan de 30 a 36 semanas de gestación pidan a un familiar o vecino averiguar cuál centro de salud se encuentra activo para chequear embarazos y posteriormente dirigirse hasta allá.

Los números telefónicos para reportar alguna eventualidad respecto a la pandemia son el 0800COVID19 y el de contacto directo con el Ministerio del Poder Popular para La Mujer 0800VIGILA.