El Paraguaná I zarpa de Guanta a Margarita

El ferry Paraguaná I, con capacidad para 700 pasajeros y 150 puestos para vehículos, también Esparta cubre el itinerario Anzoátegui-Nueva Esparta permanentemente, los días lunes, jueves, sábado y domingo. Personal de la taquilla, ubicada en el terminal de ferrys del Puerto de Guanta, informó que ofrecen 3 clases a los viajeros: Sol, Arena y Playa.



El repotenciado navío realiza el primer viaje de la semana desde Punta de Piedra hasta Guanta, los lunes a las 6 pm, al llegar a la Bahía de Pozuelos el buque se vara para recibir mantenimiento por dos días.



El jueves zarpa desde Guanta a las 7 am, para la Perla del Caribe, desde donde sale para La Guaira a la 1 pm. El regreso a puertos anzoatiguenses es los viernes en la tarde, para ofrecer después la ruta Guanta-Punta de Piedra el sábado a las 9 am y retornar el mismo día, a las 3 pm a Guanta. El domingo sale a las 7 am a la travesía Guanta-Punta de Piedra-La Guaira.



La empresa privada Paraguaná ofrece servicios a través de la operadora Caribbean Ferry. El presidente de la naviera estadal, almirante Edglis Herrera Balza, confirmó que la recuperación del Paraguaná I se realizó en el marco del convenio interinstitucional.



El Gobierno entregó generadores y propulsores para reactivar el ferry y aumentar la conectividad a la isla con tierra firme.



El mantenimiento del repotenciado barco también se hace por personal de Conferry en los muelles de Guanta.