El melao de caña es una tradición familiar en Falcón

Muchas familias falconianas han replanteado su modo de vida, luego de la guerra económica contra el país.

En el sector San Diego de la parroquia Curimagua, municipio Petit del estado Falcón, está ubicado el trapiche de la familia Morillo. Su fundador Primitivo Morillo, agricultor y alambiquero; le heredó estos oficios a su hijo Catalino Morillo y a su nieto bautizado con el mismo nombre.

Sin embargo, Catalino Jr. Morillo, no solo se dedicó al trapiche y a la agricultura. Cuenta que trabaja desde los 16 años, pero en ese entonces se dedicaba a distribuir mercancía. Sin embargo, por la crisis económica que no le permitió costear el mantenimiento del transporte de lo que comercializaba, se decidió por seguir la tradición familiar: la siembra de la caña de azúcar para elaborar panelas en un trapiche.

El proceso de elaboración requiere dedicación

Mi abuelo y mi papá fueron quienes me enseñaron a sembrar y a elaborar las panelas, y con eso he podio sustentar a mi familia, quienes también me ayudan en la faena de la siembra, que se realiza todos los días desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde; y la preparación del melao una vez a la semana, iniciando el proceso desde las cuatro de la mañana hasta la seis de la tarde, contó Catalino Jr.

Con una producción semanal de mil panelas que salen de la caña de azúcar, los Morillo diversificaron la cosecha incluyendo rubros como el café, cambur, maíz y auyama, los cuales son para consumo propio, y con los que practican la operación del trueque con otros agricultores de la sierra falconiana.

Las panelas son vendidas en el sector

En el caso de las panelas se distribuyen en el mismo sector (San Diego), caseríos cercanos y por medio de intermediarios quienes se encargan de llevarlas a los mercados en Coro, destacó el agricultor.

Morillo indicó que debido a la zafra de caña de azúcar ha tenido que remodelar el trapiche, adquiriendo uno nuevo y de mayor tamaño para generar más producción.

Gracias a Dios hemos obtenido buenos ingresos que nos han permitido comprar otro molino, lo que nos ayuda agilizar la preparación de las panelas, manifestó.

Cultivar y producir. El cultivador explicó que la producción de la panela parte de la caña de azúcar; y que conlleva a considerar como uno de los trabajos más arduos, la preparación y selección de la caña para ser llevada a los trapiches, debido a que en el manejo del deshoje hay que ser cuidadoso para evitar ser lesionado con sus hojas, que al mínimo roce producen laceraciones en el cuerpo.

Catalino Jr., señaló que aun cuando el proceso de elaboración de la panela no es complicado, debe tenerse cuidado porque de ello depende su buena calidad. El primer paso es la selección de la caña, que debe tener una consistencia fina para que al ser introducida al trapiche le permita fluir con un líquido parejo en definición y consistencia. Si es obviado, la producción queda dispareja en color y sabor, promoviendo un bajo control de calidad, acentuó el agricultor.

El panelero expresó que al pasar la caña por el trapiche, aparece el jugo sin clarificar; es decir, en bruto, el cual antes de someterlo al fuego debe ser cuidadosamente limpiado para que suelte todas las impurezas que puedan generarse desde el momento mismo de su selección.

Emprendimiento

Morillo quien ha encontrado su oficio en la elaboración de panelas después de pasar por todo un proceso que reavivó el uso del trapiche en la sierra de Falcón, exhortó a la juventud a continuar trabajando este oficio emprendiendo desde lo micro a lo macro. Lo importante es seguir luchando, porque el reimpulso de la economía se logra con la producción, desarrollando un sistema sostenible y sustentable. Hay que correr riesgos, esforzarse para superar los obstáculos del camino pero siempre con una visión clara de lo que se quiere, puntualizó.