Ejecutan labores de limpieza en mercado municipal de Valera

View this post on Instagram

Así fue la Jornada de Limpieza y desinfección preventiva del #mercadomunicipal como medida para evitar la propagación del COVID-19. Tenemos que intensificar todas las medidas de higiene y cumplir la cuarentena colectiva. No podemos bajar la guardia!!! @nicolasmaduro @dcabellor @gobtrujillo #ValeraEnCuarentena 😷 #QuédateEnCasa #UsaTapabocas