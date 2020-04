Desde El Palito distribuyen gasolina

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dijo desde el llenadero de la refinería El Palito en Puerto Cabello, que “todas las operaciones se están dando con normalidad, con nuestros trabajadores y están saliendo todas las gandolas y cisternas”.

Explicó el mandatario regional, en un video difundidos por los medios, que las gandolas y cisternas se encargarán de surtir las estaciones de servicio del estado Carabobo, “así como otros diez estados que también se surten de esta parte de Yagua como de aquí de El Palito”.

“Estamos trabajando para impedir que quienes piden arrodillar al pueblo venezolano no lo puedan arrodillar. Es irresponsable pedir sanciones e invasiones, pedir que no haya combustible, pedir que no nos manden los aditivos porque al final eso termina perjudicando a toda la población”, expresó el gobernador Lacava.

Asimismo, el mandatario regional calificó a las personas y gobiernos que apoyan las sanciones contra el pueblo venezolano como irresponsables.

De igual manera, Lacava hizo un llamado a la reflexión y reiteró que las medidas coersitivas no perjudican directamente a algunos dirigentes políticos, afectan al pueblo de Venezuela.

En su cuenta en Twitter, el gobernador señaló el pasado 10 de abril: “Hoy estuvimos en la Refinería del Palito. Se procedió a desinfectar todas las áreas donde se está trabajando arduamente en la producción de gasolina. Aquí nadie se rinde”.

Por otra parte, el gobernador manifestó en sus redes sociales que las medidas preventivas en Carabobo ante la contingencia por el covid-19 se mantienen activas y destaca que aún no registran casos positivos