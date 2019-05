Cloacas colapsan la UEN Turmero

Personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Nacional Turmero, ubicada en la calle Peñalver del municipio Mariño (Ara), denunciaron el colapso de las cloacas dentro de la institución, situación que los obliga a trabajar bajo un horario mosaico para evitar males mayores en la comunidad estudiantil que supera los 900 chamos.

Yaneide Ceballos, subdirectora de la referida institución, comentó que la situación no es nueva, sin embargo, durante el último trimestre ha empeorado significativamente, “las aguas negras se desbordan por las paredes e inodoros, la situación es insostenible, por tal razón, hemos decidido trabajar de 7:00 am a 10:00 am en el turno de la mañana y de 1:00 pm a 3:00 pm en el turno de la tarde”, dijo.

Ceballos, explicó que la idea es llamar la atención de las autoridades para que visiten el recinto educativo y solucionen esta contingencia que se ha prolongado por más de dos años. “Es pertinente que arreglen las tuberías e infraestructura de la institución, en vista de que se avecina la temporada vacacional, es pertinente que tomen ese tiempo para reparar todo lo que sea necesario”, sentenció.

Fallas en el PAE

Por otra parte, la profesora encargada del Programa de Alimentación Escolar, Daysi Rosales, comentó que la cantidad de insumos que recibieron para armar el menú de los chamos es insuficiente, tomando en cuenta que la matrícula de la institución supera los 985 alumnos, entre el turno de la mañana y la tarde.

“Solo recibimos pasta, arroz, mantequilla, leche y azúcar, con esos insumos se hace cuesta arriba garantizarles un menú adecuado a nuestros muchachos, sobre todo porque no contamos con proteínas, aliños, entre otras cosas necesarias para la buena alimentación”, expresó