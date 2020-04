Apure recibe a compatriotas cumpliendo los protocolos sanitarios

Específicamente en el en el Puente Internacional José Antonio Páez, estado Apure se recibieron a 86 compatriotas que llegan a su patria luego de días y días de caminata mujeres, niños, niñas y hombres provenientes de Colombia.

Publicidad

José María Romero, alcalde del municipio Páez y el G/B Robinson Vera Cumare, comandante de la 92 Brigada de Caribe, le dieron la bienvenida al país.

La máxima autoridad del municipio destacó que «Nosotros desde esta zona seguiremos recibiendo a todas y todos estos hermanos que vienen con mucho sacrificio de estos otros países, aquí se les brindara alimentación y hospedaje mientras cumple la debida cuarentena para que retornen a sus hogares sanos».

Asimismo, Romero agregó que es importante que todos sepan que este recibimiento se realiza con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias instruidas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno nacional, puntualizó Romero.

El agradecimiento de quienes llegaban reflejaban la calma de sentirse protegidos en su suelo. Tal es el caso de Eulys Vandelera, venezolana que estaba trabajando en Casanare desde hace unos meses, ella destaca que ha sido expulsada de este país vecino por no tener como pagar el arriendo, por esta razón decide retornar a su país durante 5 días de caminata. Con lágrimas en los ojos esta joven expresa que «Como mi Venezuela no hay , no se imaginan lo aliviados que nos sentimos por estar aquí, no tenemos palabras para agradecer todo esto» concluyó Vandelera.