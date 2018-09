Zapatero considera que sanciones de EEUU influyen en migración de venezolanos

ÚN.- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, considera que el aumento del flujo migratorio de venezolanos a países de la región está relacionado con con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos (EEUU).

“Debo decir que en la intensificación en el crecimiento en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y que se han sido respaldadas por algunos gobiernos”, dijo Zapatero en entrevista a la agencia EFE.

En ese sentido, cree necesario reflexonar sobre quiénes son los verdaderos afectados ante medidas como la impuesta por Estados Unidos. “Como siempre ocurre con las sanciones económicas que producen un bloqueo financiero, quien, en definitiva, en ultima instancia, lo paga no es el Gobierno, sino los ciudadanos, es el pueblo. Esto debería dar lugar a una cierta reflexión”

Celebró “la actitud solidaria” hacia el pueblo venezolano de los once países latinoamericanos que se reunieron en Quito a principios de este mes para intentar “coordinar acciones y que, por supuesto, los principios de los derechos humanos, de la asistencia social, se cumplan”, aunque consideró necesario incluir en esas conversaciones a Venezuela porque, a su juicio, no se podrá ayudar a la población que emigra si no existe un diálogo con el país de origen de la inmigración.

Zapatero viajará a Venezuela en los próximos días, proveniente de Brasil, con el objetivo de evaluar la situación y “favorecer posibles escenarios de diálogo en un futuro inmediato”.

“No habrá una salida que no sea una salida pacífica, donde las palabras política, diálogo, contención, respeto al otro sean las que se conjuguen, frente al insulto, la denuncia, el aislamiento, la sanción o la represión”, dijo.