ÚN.-El dirigente de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, expresó que su partido saldrá a las calles, si fracasa el diálogo de paz entre la oposición y el Gobierno nacional.

“Si esta negociación fracasa, y ojalá esté equivocado, sépalo bien que este partido, Voluntad Popular, estos dirigentes, estas personas, estos hombres y estas mujeres van a estar en la calle defendiendo los derechos de la gente, luchando por comida, luchando por medicina, luchando por trabajo”, expresó en rueda de prensa.

Sobre la participación de su partido durante las negociaciones que se desarrollan en República Dominicana, dijo: “Queremos advertir que esta ruta que se emprendió, a pesar de las críticas, se emprendió con la confianza, con la fe de que era ese el mejor camino para dar respuesta a nuestro país”.

Asimismo, señaló que “nadie puede obligarlos a estar sumisos o a doblegarse en caso de no haber resultados no nos pueden obligar a arrodillarnos, no nos pueden obligar a doblegarnos, no nos pueden obligar a la sumisión porque jamás la vamos a aceptar, no nosotros, este pueblo”, acotó.

El dirigente político enfatizó que la escasez de alimentos y medicamentos en el territorio nacional, es tan solo “la punta del iceberg del comienzo de un periodo más oscuro y más difícil del que hemos vivido”.

“Queremos advertir con responsabilidad, con la mano en el corazón, de que esto que estamos viviendo no es, sino la punta del iceberg de lo que va a ocurrir si no se toman las medidas que se deben tomar… esto que estamos viviendo no es el fin de la historia, es lamentablemente el comienzo de un periodo que pareciera ser todavía más oscuro y más difícil del que hemos vivido… quienes estamos en la calle, quienes sufrimos en carne propia tener que recorrer 10, 15 o 20 farmacias para no conseguir nada y tener que conformarnos con que un amigo nos preste la última que le quedó para la tensión, porque esa es la verdad que estamos viviendo por más que intenten decir lo contrario”, expresó el dirigente político.