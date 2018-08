Vicepresidente Jorge Rodríguez: Les va a costar mucho tapar la confesión de Juan Requesens

ÚN.- El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó este viernes desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores sobre los avances obtenidos por la investigación del atentado en grado de frustración perpetrado contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

Aseguró que están “profundamente avanzadas las investigaciones referidas al más horrendo crimen en grado de frustración que se haya perpetrado en la historia política y criminal de Venezuela”.

“Un crimen que hubiera implicado el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de la Primera Combatiente de la República y de representantes y jefes del alto mando político y militar”.

El Vicepresidente destacó que “ya está plenamente demostrado, con pruebas establecidas, la autoría material e intelectual de quienes están implicados en la planificación, el despliegue logístico y el financiamiento del hecho”, así como “la presencia de autores materiales e intelectuales en la República de Colombia y Estados Unidos de Norteamérica”.

Recalcó que los exdiputados “Juan Requesens y Julio Borges están directamente involucrados en la planificación y perpretación; en grado de cómplice necesario, en el caso de Requesens y en grado de autor intelectual en el caso de Borges“.

El ministro hizo muestra de un video en el que el exdiputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, admite haber sido contactado por el también exdiputado Julio Borges, y en testimonio ante un fiscal del Ministerio Público revela lo siguiente:

“Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar una persona de Colombia a Venezuela, se trata de Juan Monasterios (coordinador de la acción terrorista, Juan Carlos Monasterios alias “Bons”, quien fue guardia nacional y tiene orden de captura por estar también involucrado en el asalto al Fuerte Paramacay el año 2017 en el estado Carabobo) me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de inmigración y le hice la solicitud y de inmediato se pusieron en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterios solo hice, a través de la mensajería, lo solicitado”.

El exlegislador se encuentra “en resguardo estricto de los derechos humanos”, subrayó el jefe de comunicación, al tiempo que solicitó Código Rojo para el exdiputado Julio Borges “para que responda ante la justicia venezolana”, así como para Osman Alexis Delgado Tabosky, planificador y financista; Rayder Alexander Russo Márquez alias “Pico” y todos los implicados en el crimen.

“Es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia; es la pura verdad que los entrenamientos ocurrieron en una finca en el municipio Chinácota y que hubo colaboración por parte del extinto gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos en la protección y pasaje de los criminales desde Colombia a Venezuela con los drones. Es la pura verdad que uno de los drones fue detonado de manera remota desde Estados Unidos“, enfatizó Rodríguez.

El Gobierno de Venezuela, a través de la Cancillería y el Ministerio Público continúa tras la pista de los involucrados y en las próximas horas presentará más pruebas acerca de la protección que han recibido autores materiales e intelectuales, no solo en Colombia y Estados Unidos, sino también en otros países del continente.

“La República tiene derecho a defender su paz y para defender la paz se debe hacer justicia”, concluyó el ministro.