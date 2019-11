Vicepresidenta: Odio santanderista contra Venezuela quedó en evidencia

La vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró este viernes que el gobierno de Colombia coloca en evidencia sus constantes agresiones contra Venezuela como país libre y soberano y que el odio santanderista contra Venezuela quedó en evidencia.

En declaraciones ofrecidas a través de la red social Twitter, hizo referencia a una conversación entre la ministra de Relaciones de Exterior del gobierno neogranadino, Claudia Blum; y el embajador de la nación en Estados Unidos (EEUU), Francisco Santos.

A buen entendedor pocas palabras! Evidencia de la mano de Colombia en las agresiones contra Venezuela!! El odio santanderista de la élite gobernante es el mismo que derraman contra el pueblo hermano de Colombia! https://t.co/bxiyhgpIGF — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) November 22, 2019

En la conversación, revelada el pasado miércoles en el diario colombiano Publímetro, Santos indicó que estaba diseñando una agenda para visitar la frontera colombo-venezolana junto con representantes de la Unión Europea (UE).

“Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y que no se pierda en Washington la importancia de Venezuela. Que ellos entiendan que este mierdero va a desestabilizar a todo el continente, porque aquí no hay memoria, es que aquí, a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”, manifestó el diplomático en la conversación con la canciller.

Asimismo, señaló que su principal labor en EEUU era que la administración del presidente Donald Trump se enfocara en Venezuela.

Santos aseveró que Colombia debía participar en las maniobras promovidas por la oposición venezolana, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato desde 2016 – Juan Guaidó; debido a que Trump no había mostrado interés en acciones en contra del gobierno venezolano.

“Pero creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”, enfatizó el diplomático colombiano. Con información de AVN.