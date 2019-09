Vicepresidenta lleva este viernes firmas contra Trump a la ONU

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este jueves que Venezuela consignará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las firmas de millones de venezolanos que se sumaron a la campaña contra el injerencismo del gobierno de los Estados Unidos.



“Vamos a Nueva York a llevar las millones de firmas, seguiremos diciendo no al intervencionismo e injerencismo”, expresó la funcionaria, en ocasión de una inspección de trabajos de construcción en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, para fortalecer los servicios aéreos.



De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo Nacional un total de 13.287.742 firmas fueron recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump) que culminó el pasado 15 de septiembre.