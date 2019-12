Venezuela reafirma su compromiso con el Acuerdo de París

El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, al término del acto de apertura de la 25ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se celebró este lunes en Madrid, hizo pública la posición de Venezuela condensada en una carta dirigida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a sus homólogos en la que se ratifica el compromiso de Venezuela con la implementación del Acuerdo de París de la Convención de Cambio Climático en el 2020.

“El Presidente Nicolás Maduro ha enviado una carta a sus hermanos Jefes de Estado y Jefes de Gobierno para fijar la posición firme de Venezuela respecto a la catástrofe climática. Es el sistema depredador, es el sistema capitalista, es un signo de barbarie que uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, como es el caso del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ni siquiera haya firmado el Acuerdo de París, que era una muy buena base para iniciar el proceso de solución de este gran problema de la humanidad.”

En tal sentido, puntualizó que Venezuela está presente en esta 25 Reunión sobre Cambio Climático para hablar “no del eufemismo del cambio climático, creo que es el tiempo de llamar las cosas por su nombre: emergencia climática, catástrofes climáticas, opción de no futuro que es la que enfrenta la humanidad en caso de que no se atienda lo que de manera mínima se estableció en los acuerdos de París”, aseguró Rodríguez.

Calificó de contrasentido y barbaridad, el hecho de que los principales afectados por el efecto invernadero, por el exceso de emisión de gas, sean “precisamente aquellos que menos responsabilidad tienen en el cambio climático, como son los habitantes de las pequeñas islas del Pacífico, del Caribe Oriental, de nuestras tribus ancestrales del Amazonas que permanentemente son testigos y víctimas de la deforestación, de los incendios indiscriminados y en última instancia de la avaricia y el egoísmo que es intrínseco al sistema capitalista.”

Llamemos a las cosas por su nombre: EMERGENCIA CLIMÁTICA-CATÁSTROFE CLIMÁTICA. El sistema depredador capitalista, en su egoísmo intrínseco y desde la barbarie del “crecimiento sin límites” conduce a la destrucción de la vida, llegó el momento de cambiarlo. #COP25 @NicolasMaduro pic.twitter.com/2BH9h5nSzA — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) December 2, 2019

Rememoró el insistente llamado que hacia el Presidente Hugo Chávez en las cumbres mundiales a las que asistió, acerca de la necesidad de cambiar el sistema, “para que pudiéramos cuidar a la humanidad, cuidar el clima y a los habitantes del planeta. Es a la extinción de la vida en el planeta Tierra a lo que estamos enfrentando en esta reunión.”

Por último advirtió que se trata de la necesidad de señalarle al mundo “que ya no hay más tiempo, que no contamos con tiempo en el futuro para poder enfrentar esta situación. Si lo hacemos ahora, si no damos ya todos los pasos conducentes a reducir la emisión de gases de invernadero, a actuar de manera decidida para proteger a la humanidad y en última instancia a cambiar un sistema depredador que va a conducir a la destrucción del planeta, pues nos enfrentamos a la opción de no futuro.”

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez Castejón.

La comitiva venezolana en la COP25, que se celebra del 2 y al 13 de diciembre, está integrada además por los ministros Jorge Arreaza, de Relaciones Exteriores; Oswaldo Barbera, de Ecosocialismo; los vice-ministros Alexander Yánez, de Asuntos Multilaterales de la cancillería venezolana e Yván Gil Pinto, de Relaciones Exteriores para Europa, así como el Embajador de Venezuela en España, Mario Isea Bohórquez, junto a un calificado grupo de expertos.