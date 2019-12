Venezuela levanta banderas del 5to Objetivo histórico en la COP25

Los países del mundo discuten a partir de este lunes la defensa del planeta y la humanidad durante el desarrollo de la 25ª conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se lleva a cabo en la ciudad de Madrid (España), así lo informó el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

Las declaraciones fueron dadas por Rodríguez, desde la ciudad de Madrid en España, quien apuntó que parte de la jornada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Climática 2019, se estuvo “hablando del rol del proceso de la emergencia climática, catástrofe climática, opción de no futuro que es la que enfrenta la humanidad actualmente y es que en caso de que no se atienda lo que de manera mínima se estableció en los acuerdos de París sobre las causas y consecuencias que genera el exceso de emisión de gases en los pueblos que son víctimas de la avaricia del sistema capitalista”.

En este sentido, Rodríguez enfatizó que resulta contradictorio que los menos afectados y responsables por el exceso de emisión de gases sean aquellos pueblos de tribus ancestrales del Amazonas que “permanente son testigos y víctimas de las deforestaciones e incendios indiscriminados”.

Igualmente, apuntó que nuestro comandante Hugo Chávez en algún momento mencionó que debíamos cambiar el sistema para cuidar a los habitantes del planeta, porque “nos estamos enfrentando a la extinción de la vida en el planeta Tierra”.

El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información expresó que Maduro envió una carta para fijar una posición firme de Venezuela con respecto a la catástrofe de la emergencia climática y es que “el sistema capitalista es signo de barbaries en la emisión de gases del efecto invernadero. Consideramos impropio que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera haya firmado el acuerdo de París para iniciar el proceso de solución a este problema de humanidad. Esto es una necesidad de señalarle al mundo que no contamos con tiempo para enfrentar esta situación; si no hacemos los pasos para actuar de manera decidida para proteger la humanidad, nos enfrentamos a la opción de no futuro”.

VTV