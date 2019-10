García Carneiro sostuvo encuentro con embajador de Sudáfrica

View this post on Instagram

#2Oct|| Seguimos estrechando lazos internacionales, me siento honrado con la visita del embajador de Sudáfrica, Joseph Nkosi, quien además reconoce que somos una tierra de paz, de amor y con un profundo arraigo patriótico. Conversamos sobre nuestro pujante estado La Guaira, donde actualmente nos encontramos desarrollando obras de gran envergadura a pesar del bloqueo criminal al cual estamos sometidos. No habrá imperio que detenga nuestro avance. ¡Seguimos venciendo! @nicolasmaduro #VenezuelaAvanzaYVence