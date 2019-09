Venezuela entregó a Guterres rúbricas en rechazo a intervención de EEUU

Este viernes la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, hizo entrega al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, la certificación de más de 13 millones de firmas recolectadas en la campaña No More Trump (No Más Trump).

A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta indicó que “Entregamos al Secretario General de la @ONU_es la certificación de firmas por más de 13 millones de personas que rechazamos la intervención de @realDonaldTrump en nuestra Patria”.

“Igualmente compartimos con el SG información sobre campamentos terroristas en Colombia”, añadió.

Rodríguez participó este viernes en la 74 Asamblea General de la ONU, que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Por otro lado, la funcionaria venezolana hizo entrega a Guterres de una copia del acuerdo suscrito por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición venezolana en la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz.

“Entregamos copia al Secretario General Guterres del acuerdo suscrito en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno bolivariano y sectores no extremistas de la oposición venezolana en aras de la paz y la tranquilidad de Venezuela”, detalló Rodríguez en otro tuit.

El Gobierno venezolano y un sector de la oposición se encargaron de instalar el pasado 16 de septiembre una mesa de diálogo, a fin de avanzar hacia la convivencia y la paz en el país suramericano.

Entregamos al Secretario General de la @ONU_es la certificación de firmas por más de 13 millones de personas que rechazamos la intervención de @realDonaldTrump en nuestra Patria. Igualmente compartimos con el SG información sobre campamentos terroristas en Colombia. pic.twitter.com/P2ZnwJqYK3 — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) September 28, 2019