Thomas Shannon abordará situación de Venezuela con el Gobierno español

ÚN.- Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, viajará este jueves a Madrid para una visita en la que abordará, con el Gobierno español, la situación de Venezuela y otros asuntos de interés mutuo.

El Departamento de Estado, a través de un comunicado, precisó que mantendrá reuniones con funcionarios españoles los días jueves y viernes.

Entre los temas que abordarán están la relación bilateral, la cooperación en seguridad y la situación en Venezuela.

Cabe destacar que el presidente Mariano Rajoy se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 26 de septiembre.

Under Secretary Tom Shannon will travel to Madrid, #Spain, on January 11-12, to meet with senior Spanish officials to discuss bilateral relations, security cooperation, the situation in #Venezuela, and other key issues of mutual concern. https://t.co/dhEyq07qK6 pic.twitter.com/aSQpHB3oVo

— Department of State (@StateDept) January 10, 2018