Tania Díaz: Los grandes medios callan el alzamiento de los pueblos

Tania Díaz, vicepresidenta de Propaganda, Agitación y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), denunció que los grandes medios quieren callar el alzamiento de los pueblos.

Esto lo dijo respecto a lo que ha sucedido en Bolivia, Chile, Siria y Palestina, por nombrar algunos países.

Desde el Hotel Alba Caracas, donde se desarrolla el I Congreso Internacional de Comunicación hasta este miércoles 4 de diciembre, con la participación de 500 delegados de 45 países, Díaz señaló que tiene una serie de ideas para contrarrestar esta situación como “la creación de una plataforma alterna y popular de comunicación que haga frente a la dictadura del discurso único, del capital que pretende abolir nuestra cultura nacionales”.

Asimismo, mencionó la creación de una agenda de acción concreta sobre la defensa de los pueblos. “Debe ser para activar y cohesionar como red, pero que sea una agenda de ofensiva comunicacional de todo los pueblos de la región y del mundo”, enfatizó .

Para Díaz, lo importante es defender la identidad nacional de los pueblos como tarea transversal: “el enemigo no quiere que haya nación, no quiere que haya institucionales, que no haya identidad nacional, orgullo nacional, cohesión entre los pueblos y eso lo batallamos todos los días acá en Venezuela”.

Díaz refirió como enemigo los gobiernos derecha y el imperialismo norteamericano que cuentan con el poder de controlar los grandes medios de comunicación y callar la luchas sociales que se dan en cada país de América Latina.

“Tenemos una organización popular que nos hemos ganado a pulso durante 20 años y también que por aquí paso el comandante Hugo Chávez”, señaló la dirigente socialista en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Con esta organización, dijo, en Venezuela se ha superado cinco intentos de golpe de Estado contra el presidente Nicolás. Maduro. Recordó el intento de magnicidio contra Maduro el cinco de agosto del año pasado; la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como Presidente Interino; las amenazas de invasión militar y un atentado terrorista en la base aérea conocida como La Carlota.