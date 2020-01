Tania Díaz: Juan Guaidó hoy no es el presidente de la AN

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Tania Díaz, explicó que este domingo, – cuando se elige a la nueva directiva del Parlamento,- Juan Guaidó no es el presidente del ente legislativo, sino que es un coordinador, que asume dicho cargo, hasta que se decida quien presidirá en 2020 el Legislativo.

«Es importante aclarar un tema jurídico, Juan Guaidó, hoy no es el presidente de la AN, su período ya cesó el día de hoy, y de estar presente, que en este momento no está, sería un coordinador del debate hasta que la plenaria, que es el cuerpo colegiado que tiene la autoridad, – la plenaria de la Asamblea,- elija una nueva junta directiva», precisó Díaz a través de un pase de prensa de Venezolana de Televisión.

Indicó que hasta el momento «hay ausencias del diputados de la oposición en el parlamento», y recordó los fricciones que existen entre los diputados adversos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues «esta mañana se rebeló un grupo de parlamentarios que dicen que van a votar en contra de Guaidó quien está postulándose a la reelección».

En horas de la mañana, el parlamentario José Brito acusó a Guaidó de abandonar «por completo la gestión parlamentaria» para dedicarse «a consolidar una estructura de poder personal», a la vez que señaló que su gestión al frente del Legislativo se caracterizó por su «incompetencia, incapacidad y desmedidas ansias de poder».

En este sentido, Brito, junto a un grupo de diputados de la oposición presentó a los medios de comunicación una propuesta para contraponerse a las intenciones de Juan Guaidó de reelegirse nuevamente en la presidencia del Legislativo.

AVN