Cabello: Campaña “No More Trump” pasó las 10 millones de firmas

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo este jueves, que la campaña “No More Trump”, pasó las 10 millones de firmas en rechazo a las pretensiones imperialistas en rechazo a sus cómplices, dijo al referirse a Colombia y llamo a EEUU a ocuparse de sus pobres y dejar a Venezuela en paz.

“Hay que seguir trabajando por la patria, “este país no lo gobernará más nunca la oligarquía. están inhabilitados moralmente, hacen competencia para ver quien es más arrastrado. En Venezuela los presidentes los elige el pueblo no como la derecha que reciben ordenes desde el imperio”, acotó.

Desde la Plaza Bolívar de Caracas en la Tribuna Antiimperialista en el marco de la recolección de firmas en contra del bloqueo económico, aseguró, “están creando la figura del falso positivo, hay que prepararse”, dijo.

Este jueves, Cabello, recibió doce mil firmas recolectadas por los chóferes, taxistas y transportistas de todo el país.

Poder Popular

Durante el acto, el constituyentista a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Fernando Soto Rojas, dijo este jueves que el pueblo venezolano debe estar atento ante los ataques terroristas que amenazan la nación.

Desde la Plaza Bolívar en el marco de la Campaña Mundial “No More Trump”, aseguró que no es suficiente la alerta naranja establecida por el presidente Maduro, “esta guerra es económica, no podemos atacarla sino con hechos, luchamos por la paz, tenemos una oposición que no tiene proyecto nacional alternativo y por eso aplican una política de terrorismo”.